Sprawca kradzieży złapany na gorącym uczynku. Łupem padła... ziemia z pola

- Trwa to już kilka tygodni. Regularnie nasze pola odwiedzane są przez ludzi, którzy wykopują ziemię. Co z nią robią? Najprawdopodobniej wykorzystują później we własnych ogródkach- mówi Jacek Bielawski.

Dla rolników to duży problem. - To wygląda jak wykopane koparką, nie chodzi o niewielkie ilości. Wpadając w taką dziurę traktorem, ledwo można z niej wyjechać. Jak to zarośnie trawą i ktoś sobie zrobi krzywdę, to co wtedy?- dodaje nasz rozmówca.

Rolnicy skrzyknęli się i wzajemnie obserwowali swoje pola. Skutecznie, bowiem w ubiegłym tygodniu złodzieja złapano na gorącym uczynku.

Sprawca został zatrzymany przez właścicieli pola i wezwano policjantów. - Na miejscu potwierdziliśmy, że doszło do kradzieży ziemi. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Przez właścicieli zostaliśmy również poinformowani, że to nie pierwszy taki przypadek. Sprawca został również zobowiązany do naprawienia szkody, w uzgodnieniu z właścicielem ziemi- mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Rolnicy z gminy Granowo mają nadzieję, że to przełomowy moment, który skutecznie odstraszy kolejnych chętnych do kradzieży. Czy tak będzie? Pewnie przekonamy się niebawem.