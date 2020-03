Strażacy uratowali konia, który ugrzązł w błocie

- Strażacy, aby dotrzeć do zwierzęcia, musieli sforsować pieszo około 250 metrów niezwykle trudnego terenu. Aby uwolnić zwierzę konieczne było odkopanie jego nóg. Następnie przy użyciu pasów transportowych oraz linek ratowniczych udało się przemieścić konia na grubą płachtę, by w dalszej kolejności na niej wyciągnąć go pracą strażackich rąk na stabilny grunt. Operacja uwalniania realizowana była pod nadzorem lekarza weterynarii i trwała blisko 3 godziny. Ostatnim etapem akcji ratowniczej było podanie zwierzęciu kroplówki, leków oraz zapewnienie mu komfortu termicznego- relacjonuje dowódca JRG, mł. bryg. Marcin Nowak.