Na uroczystym balu bawili się maturzyści, osoby im towarzyszące, dyrekcja oraz nauczyciele. Uczniowie rozpoczęli tę wyjątkową noc od podziękowań. Kilka ciepłych słów skierowała do tegorocznych maturzystów dyrektor szkoły.

- W imieniu wszystkich nauczycieli mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi – jesteście dla nas powodem do dumy. Dziękujemy, że na szkolnych korytarzach mogliśmy liczyć na wasz uśmiech, życzliwość – to właśnie dzięki temu mamy siłę do tej trudnej pracy. Dziękujemy za waszą młodość, świeżość, energię. Dziękujemy, że pięć lat temu zdecydowaliście się do nas przyłączyć i od tej pory zawsze będziecie częścią naszej różowej rodziny