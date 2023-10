Stypendia Rady Powiatu Grodziskiego to coroczne wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów. O nagrodę mogą ubiegać się te osoby, które mają wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągają średnią ocen minimum 5,00.

Wspieranie najwybitniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat grodziski trwa już od kilkunastu lat. Stypendiami co roku nagradzane są te osoby, które osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia często wykraczają ponad programowe wymagania. Stypendia to nagroda, motywacja do pogłębiania wiedzy, ale też promowanie wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, tak aby stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne.

W tym roku stypendia wręczono w poniedziałek, 30 października. Uczniowie odebrali je z rąk starosty Mariusza Zgaińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Sebastiana Skrzypczaka oraz dyrektorów szkół. Wszyscy pogratulowali stypendystom dotychczasowych wyników w nauce, życzyli pomyślności i kolejnych sukcesów.