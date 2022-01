Trwają kontrole kotłowni w gminie Grodzisk. Niestety znów wykryto nieprawidłowości

Na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski trwają kontrole kotłowni i opału. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, w związku ze zgłoszeniem, zweryfikowali podejrzenia o paleniu substancjami niedozwolonymi. Szybko okazało się, że w pomieszczeniu kotłowni oraz na zewnątrz budynku, pomiędzy drewnem składowane były pocięte i przygotowane do spalenia meble.

Właścicielowi nieruchomości nakazano pozbycie się odpadów, zapowiedziano również, że to nie ostatnia taka wizyta. Kolejna ma odbyć się z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Prowadzone kontrole są narzędziem, po które najczęściej pracownicy ratusza sięgają, gdy istnieje podejrzenie niestosowania się do obowiązujących przepisów. Często jest to również pokłosie sygnałów, które trafiają do urzędu od mieszkańców.

O tym, że problem smogu w naszej gminie jest, nie trzeba nikogo przekonywać. Czujniki monitorowania jakości powietrza czasami po prostu wariują. Odpowiedzialność za sytuację ponoszą mieszkańcy, którzy zatruwają nasze wspólne środowisko.