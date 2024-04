Trwają zapisy na zlot motoryzacyjny "Car Spot Grodzisk Edition One"

Spotkanie dedykowane miłośnikom motoryzacji odbędzie się pod hasłem "Car Spot Grodzisk Edition One". Wydarzenie zaplanowane jest na niedzielę, 5 maja. Rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do godziny 21. Jak zapowiadają organizatorzy, jest to przede wszystkim okazja, by miło spędzić czas wśród osób, które łączy wspólna pasja.