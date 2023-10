Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie posprzątali groby powstańców wielkopolskich

Akcję sprzątania grobów powstańczych przeprowadzono w poniedziałek, 30 października, a jej organizatorem był Szkolny Klub Wolontariatu. W ten sposób dzieci uczą się szacunku i odpowiedzialności. To także lekcja historii i patriotyzmu.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie z nauczycielami i pracownikami szkoły posprzątali powstańcze mogiły i groby opuszczone, które znajdują się na terenie cmentarza przy kościele. Teren oczyszczono z liści, a na koniec zapalono symboliczne znicze. W ramach akcji uczniowie udali się również na "Górę Zwycięstwa", gdzie uczcili pamięć bohaterów.

Opiekunami akcji byli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie: Weronika Grzybowska, Anna Hryb, Marcin Kubel, Alicha Banach i Aleksandra Dybionka.

- Ta akcja była wyjątkowo ważna, ponieważ pozwoliła nam uczcić pamięć o naszych zmarłych oraz okazać szacunek dla nich i ich rodzin. Warto pamiętać, że jest to nie tylko dbałość o groby, ale też lekcja historii, która pozwala nam pamiętać o bohaterach z przeszłości. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani i pracowici, a po zakończeniu pracy czuliśmy się spełnieni i dumni z siebie. To było piękne doświadczenie, które z pewnością zostanie w naszej pamięci na długo. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli więcej okazji do robienia dobrych rzeczy dla naszej lokalnej społeczności