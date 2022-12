Uroczyste pasowanie, dyplomy i upominki. Dzieci oficjalnie stały się przedszkolakami!

Dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim oficjalnie dołączyły do grona przedszkolaków. Uroczystości pasowania odbywały się w listopadzie, a nowymi przedszkolakami zostały maluchy z grup: Misie, Zajączki, Wiewiórki, Sarenki, Jeże i Żabki.

Była to również okazja do zaprezentowania dziecięcych talentów. Dla większości był to pierwszy publiczny występ, ale przedszkolaki świetnie sobie poradziły i popisały się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Sale były pełne rodziców, którzy ze wzruszeniem podziwiali występy swoich pociech.

W uroczystych pasowaniach brali również udział dyrektor przedszkola, przedstawiciele samorządu gminnego oraz Rady Rodziców. To wydarzenie na długo zapisze się w pamięci dzieci jak i ich rodziców.