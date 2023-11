Nieznajomi mają w ostatnim czasie pukać do drzwi mieszkańców gminy Rakoniewice. Z informacji przekazywanych do urzędu wynika, że domokrążcy próbują dostać się do mieszkań pod pretekstem weryfikacji źródeł ogrzewania.

- Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Rakoniewice, nie przeprowadzają obecnie takich kontroli/wizyt na terenie gminy Rakoniewice. Nie uczestniczą także w żadnych akcjach promowania, a tym bardziej sprzedawania źródeł ogrzewania. Prosimy o zachowanie ostrożności, sprawdzanie tożsamości osób przeprowadzających "kontrolę", weryfikowanie ich uprawnień

- przekazano w komunikacie.

W sezonie grzewczym taka wizyta może nie wzbudzić żadnych podejrzeń, zwłaszcza u osób starszych, które są szczególnie narażone na tego typu ataki. Sposobem na oszusta może być prośba o wylegitymowanie się lub telefon do instytucji czy urzędu, na które ta osoba się powołuje.

Jeśli mieszkańcy mają jakieś podejrzenia co do odwiedzających ich osób, mogą zadzwonić na nr alarmowy 112 i zawiadomić policję.