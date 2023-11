Ktoś rozsypał gwoździe pod oponami samochodu. Policja apeluje o ostrożność

- Pojechałem na komendę i powiedziałem, co się wydarzyło. Mam żonę, dzieci. Nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdybym nie zauważył tych gwoździ, a oni wsiedliby do samochodu i odjechali. Nie mogę pozwolić na to, żeby stała im się krzywda. Policjanci zadeklarowali, że przyjrzą się sprawie, sprawdzą monitoring i będą patrolować okolicę. Pytano mnie, czy jestem z kimś skonfliktowany, czy ktoś mi grozi, ale ja nie mam wrogów