Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej kilkanaście minut po godzinie 23 w Słocinie. Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 listopada. Podczas przeprowadzanych przez policjantów czynności 35-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, który kierował pojazdem marki volkswagen, był wyraźnie zaniepokojony i zachowywał się nerwowo. To wzbudziło czujność funkcjonariuszy, którzy postanowili przeszukać pojazd. Szybko okazało się, co jest powodem jego nietypowej reakcji na widok policyjnego munduru.

- Funkcjonariusze ujawnili woreczki strunowe oraz fiolkę, w których znajdowało się łącznie ponad piętnaście gramów narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany w związku z posiadaniem środków zabronionych. Ponadto od kierującego pobrano krew, która zostanie przekazana do badań

- relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności i chciał wręczyć przeprowadzającym interwencję policjantom łapówkę. W zamian za odstąpienie od zatrzymania zaoferował mundurowym pieniądze oraz sprzęt elektroniczny, popełniając tym samym kolejne przestępstwo.