W gminie Grodzisk powstanie nowa sala wiejska. Sołtys: "Czekaliśmy na to 20 lat!" Ania Borowiak

W czwartek, 11 maja, burmistrz Piotr Hojan podpisał umowę z wykonawcą

Mieszkańcy Kąkolewa w gminie Grodzisk zyskają nowe miejsce do spotkań i integracji. We wsi wybudowana zostanie sala wiejska. Całkowita wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych.