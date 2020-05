W Szkole Podstawowej nr 2 będzie stołówka z prawdziwego zdarzenia

To kolejny etap kompleksowej modernizacji placówki, która rozpoczęła się trzy lata temu. Prace dzielono tak, by wystarczyło środków budżetowych. Zakres remontu był bardzo szeroki. Kompleksowo wyremontowane są sale, sanitariaty, korytarze łącznie z posadzkami. Rozebrano budynki garażowe, a na ich terenie powstał plac zabaw dla dzieci, które będą uczęszczać do szkoły podstawowej. Teraz nadszedł czas na przebudowę części pomieszczeń piwnicy na stołówkę.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Miejski przetargu wpłynęły cztery oferty od potencjalnych wykonawców. W środę, 20 maja, w grodziskim ratuszu burmistrz Piotr Hojan podpisał umowę z Firmą Handlowo-Usługową Małgorzata Odważna z Kamieńca, która zajmie się realizacją zaplanowanej inwestycji. Modernizacja zakłada zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię szkolną z rozdzielnią cateringową o łącznej powierzchni użytkowej prawie 220 metrów kwadratowych.

Na ten cel z gminnego budżetu przeznaczone zostanie nieco ponad 369 tysięcy złotych. Pozostałe oferty złożone w ramach przetargu opiewały na kwoty odpowiednio 470, 569 oraz 530 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac wyznaczono na połowię sierpnia tak, aby uczniowie po powrocie z wakacji mogli cieszyć się już nową stołówką.