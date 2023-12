W terenie zabudowanym pędził ponad 100 km/h. Kierowca pożegnał się z prawem jazdy

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim w niedzielę, 17 grudnia, w miejscowości Ptaszkowo, kontrolowali prędkość poruszających się pojazdów. W pewnym momencie dostrzegli pędzące bmw. Pomiar wskazał, że samochód porusza się z prędkością 104 km/h w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Spotkanie z policjantami zakończyło się dla 57-letniego mieszkańca Nowej Soli mandatem w kwocie 1500 złotych i 12 punktami karymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Policja przypomina, że przepisy ruchu drogowego, w tym stosowne ograniczenia prędkości w poszczególnych miejscach służą temu, by było bezpiecznie.

- Policjanci niemal każdego dnia apelują do wszystkich kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nadmierna prędkość to w dalszym ciągu jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości i szczęśliwie dojedźmy do wyznaczonych przez siebie celów