Wielkanocne spotkanie w Jabłonnie. Tradycyjnie już wybrano najpiękniejszy koszyk

Wielkanocne spotkanie w Jabłonnie rozpoczęła przewodnicząca KGW i jednocześnie sołtys wsi, Jolanta Haraszczak. Wśród zaproszonych gości znalazły się panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Rakoniewice, wicestarosta Sławomir Górny, burmistrz Gerard Tomiak, radna Dorota Jaśkowiak, radny Stanisław Lenart, prezes OSP Jabłonna Tomasz Pajchrowski oraz komendant gminny OSP Jarosław Haraszczak.

Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich przybyły z pięknie ozdobionymi koszami, pełnymi tradycyjnych potraw wielkanocnych. Panie wykazały się wielką kreatywnością. Każdy kosz był wyjątkowy, a jury nie miało łatwego zadania.

- Wybór był trudny, bo wszystkie koszyki były piękne. Widać, że włożyłyście w nie panie wiele pracy i serca. To jednak konkurs, więc trzeba było podjąć decyzję. Muszę przyznać, że zwracaliśmy uwagę nie tylko na to, co znalazło się w środku, ale również na wykonane przez was ozdoby. Wszystkim wam, drogie panie, należą się wielkie brawa. Mam nadzieję, że tradycja tego konkursu będzie kontynuowana