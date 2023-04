Wielkie święto w Zielęcinie! Druhowie powitali nowy wóz strażacki

To ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie oraz lokalnej społeczności

Druhowie z OSP Zielęcin mają co świętować. Do ich garażu trafił właśnie wóz strażacki

– Życzymy wam wiele rozwoju, wielu wspaniałych inicjatyw, abyście działali i zawsze mieli chęci. Myślę, że jako samorząd zawsze będziemy was wspierać na tyle, ile będzie to możliwe (…).- dodała, burmistrz Wielichowa – Honorata Kozłowska.

– Jest to bardzo wzruszająca uroczystość. Wprowadzenie samochodu było przepiękne. Jednostka ta odrodziła się, zgromadziła sprzęt, działa bardzo aktywnie oraz jest bardzo zaangażowana. Do szczęścia brakowało im tylko samochodu, by byli mobilni. (…) Chce, podziękować wszystkim druhom działającym na terenie naszej gminy. Jesteście wielcy! Wiele dobra dzieje się dzięki waszej pomocy (…).- mówiła, burmistrz Wielichowa – Honorata Kozłowska.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielęcina, sołtys, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy przygotowali dla gości prawdziwą biesiadę!

My natomiast, Drodzy Strażacy, życzymy wam by ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, była dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. By nowy pojazd sprawował się bez zarzutu, a każdy wyjazd na akcję kończył się szczęśliwym powrotem.