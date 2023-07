Włamywali się do automatów do gier i kradli pieniądze. Grozi im nawet 10 lat więzienia

Nie udało się 17 lipca. Mieszkańcy Głogowa próbowali tego dnia po raz kolejny włamać się do automatu, ale jeden ze sprawców został ujęty na gorącym uczynku przez pracowników ochrony. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego wspólnika.

- Funkcjonariusze sprawdzili najbliższą okolicę miejsca nieudanego włamania, dzięki czemu znaleźli samochód należący do kompana zatrzymanego mężczyzny. Kierowcy nie było w pobliżu, jednak porzucając auto pozostawił w nim … swoje dokumenty. Policjanci pojechali do Głogowa, by zatrzymać mężczyznę, jednak nie zastali go w swoim mieszkaniu. Głogowianin nie cieszył się jednak zbyt długo wolnością. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, kiedy szedł pieszo w kierunku Głogowa. Podobnie jak jego kolega został doprowadzony do KPP w Wolsztynie i osadzony w policyjnym areszcie