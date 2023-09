Wpadli z narkotykami. Podczas próby ucieczki 24-latek uszkodził radiowóz

Sprawa ma swój początek 23 września. W sobotni wieczór funkcjonariusze posterunku policji w Przemęcie podjęli interwencję wobec zaparkowanego na ulicy Lipowej w Mochach pojazdu marki BMW. Wokół auta gromadziło się kilka osób. Policjanci postanowili wylegitymować całą grupę, ale w momencie, gdy podjeżdżali do pojazdu, jeden z mężczyzn wsiadł do auta i gwałtownie ruszył. Policjanci zatarasowali mu drogę radiowozem, żeby uniemożliwić kierowcy próbę ucieczki.

We wtorek, 26 września, Sąd Rejonowy w Wolsztynie podjął decyzję o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy dla 24-letniego mieszkańca Wielichowa i 18-letniej mieszkanki Wolsztyna, którzy są podejrzani o posiadanie i udzielanie narkotyków.

Dwie z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty posiadania i udzielania substancji psychoaktywnych. To 24-latek z Wielichowa i 18-latka z Wolsztyna. Pozostali mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków.

- Finalnie zatrzymane zostały cztery osoby – kierujący BMW 24-letni mężczyzna oraz troje jego pasażerów w wieku od 18 do 22 lat. Policjanci przeszukali zatrzymanych oraz ich samochód. Dzięki temu zabezpieczyli około 130 gramów substancji psychoaktywnych w formie kryształów o nazwie 3CMC

Pościg za uciekinierem trwał tylko chwilę - zakończył się już na sąsiedniej ulicy. Policjanci zatrzymali i obezwładnili mężczyznę. Na miejsce wezwano również funkcjonariuszy z Wolsztyna, którzy dołączyli do interwencji i udzielili wsparcia.

Lista przewinień mieszkańca Wielichowa jest jednak dłuższa - odpowie również za uszkodzenie radiowozu, jazdę bez uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków.

- Badania, które zostały przeprowadzone z jego udziałem wskazały, że w jego organizmie znajdował się alkohol w stężeniu blisko 0,8 promila, amfetamina, metamfetamina i ecstasy

- tłumaczy asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

Osobom, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sankcja na jaką narazili się dwaj pozostali mężczyźni to pozbawienie wolności do 3 lat.