Setne urodziny są okazją niecodzienną i doniosłą. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia takiego jubileuszu. Sto lat to czas, który wydaje się być nie do osiągnięcia. Jest to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Setne urodziny świętowała w piątek, 27 października, pani Leokadia Woś, mieszkanka Grodziska Wielkopolskiego. Z tak niecodziennej okazji Jubilatkę odwiedził burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik.

Goście złożyli na ręce Pani Leokadii najserdeczniejsze życzenia, przekazali również list gratulacyjny, który z tej okazji wystosował premier.

Setne urodziny to piękny wiek, który budzi wielki szacunek oraz zasługuje na szczególne gratulacje. Życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu i pomyślności, pogody ducha, radości i życzliwości.