XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 2]

Impreza od lat przyciąga do naszego miasta nie tylko sympatyków sportu, ale i wyjątkowej atmosfery, którą tworzą organizatorzy i kibice. Grodziski "Słowak" to już marka, która kojarzy się w całej Polsce z niezwykłym wydarzeniem.

XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024

Grodzisk Wielkopolski ponownie wypełnił się atmosferą biegowego święta. Ulice miasta przemierzali biegacze z całego kraju i goście zza granicy. W asyście gromkich oklasków, głośnego dopingu i przy nieocenionym wsparciu kibiców, kolejni biegacze docierali do mety.

Na trasie biegu towarzyszyliśmy im również my, by uwiecznić największe biegowe święto Grodziska Wielkopolskiego. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia biegaczy-półmaratończyków, którzy wystartowali w XVI Hunters Grodziskim Półmaratonie "Słowaka"