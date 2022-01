Zamiłowanie do rękodzieła oraz chęć tworzenia. Poznajcie trzy wyjątkowe kobiety

Kinga Fitzner na co dzień prowadzi sklep odzieżowy wraz z punktem poprawek krawieckich. Od wielu lat szyje oraz poprawia ubrania dla swoich klientów. Zawsze jednak czuła, że chce mieć coś swojego. Coś, co wyrazi jej zamiłowanie do dziergania. Z zawodu jest kaletnikiem.

Agata Szweda całe swoje życie oddała szyciu. Na co dzień jest instruktorem zawodu krawiectwa w OSiW Chraplewo. Panie, rozumiejąc się wzajemnie, zaczęły współpracę. Poza pracą zarobkową, którą obie nadal wykonują każdego dnia, postanowiły wspólnie zacząć tworzyć wyjątkowe dzieła. Po połączeniu zdolności kaletniczych pani Kingi, z umiejętnościami krawieckimi pani Agaty, powstała „Sakfa”.

W dobie „polubień” oraz wirtualnych serduszek, wielu osobom tworzącym coś często we własnych domach, dzięki mediom społecznościowym udaje się trafić do większego grona odbiorców. Rozumiejąc doskonale ten mechanizm do dwóch wyszywających kobiet dołączyła trzecia - Angelika Drzewiecka, która jest córką Kingi Fitzner. Razem z mama i jej przyjaciółką prowadzi „Sakfe”.