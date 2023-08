Zderzenie ciężarówki i samochodu osobowego na trasie Grodzisk - Ruchocice

Do zdarzenia doszło pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ruchocicami, na drodze krajowej numer 32. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie około godziny 16:20. Na miejsce skierowano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, zespół ratownictwa medycznego i policję.

- relacjonuje bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

- Kierowca ciężarówki w prawidłowy sposób wyprzedzał ciąg pojazdów jadący z Grodziska w stronę Rakoniewic. W pewnym momencie kobieta, która kierowała osobówką, nie upewniła się co do możliwości bezpiecznego rozpoczęcia manewru wyprzedzania i wjechała przed ciężarówkę, doprowadzając do zderzenia. Osobówka w wyniku uderzenia wypadła z drogi