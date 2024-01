Zderzenie dwóch pojazdów osobowych na trasie Grodzisk-Ptaszkowo

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 14. Na miejsce skierowano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, druhów OSP Grodzisk, policjantów i zespół ratownictwa medycznego.

- mówi bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy grodziskich strażaków.

Z ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierująca pojazdem marki volkswagen golf nie zachowała należytej ostrożności.

- Kobieta podczas wymijania za bardzo zbliżyła się do osi jezdni, prawdopodobnie została też oślepiona przez promienie słoneczne. W wyniku tego doprowadziła do zderzenia bocznego z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki citroen. Kierująca volkswagenem to 26-letnia mieszkanka powiatu grodziskiego. Kobieta została ukarana mandatem za spowodowanie kolizji drogowej. Doznała niegroźnych obrażeń, razem z dzieckiem trafiła na obserwację do szpitala