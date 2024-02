Zespół Zgoda wystąpił na Biesiadzie Karnawałowej w Pogorzeli

Śpiewacy z Kamieńca wyruszyli do Pogorzeli na zaproszenie zaprzyjaźnionego od lat zespołu „Jawor”. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście zespołów z całej Wielkopolski, w tym m.in.: z Pogorzeli, Jaraczewa, Jarocina, Żerkowa, Kobylina, Głuchowa, Długich Starych czy Dobrzycy.

Zespół Zgoda, pod kierownictwem muzycznym pana Wojciecha Pawlewskiego, ponownie wyróżnił się ciekawym repertuarem oraz pozytywną energią, która udzieliła się współbiesiadnikom. Ze sceny koncertowej popłynęły melodie piosenek: „Cyganeria” i „Dziewczyno, czy ty kochasz mnie” oraz arii z operetki „Księżniczka czardasza” - „W rytm walczyka”.

- Występ zespołu z Kamieńca spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i został nagrodzony gromkimi brawami na stojąco. Artystyczne przyjaźnie i sukcesy Zgody to powód do radości i satysfakcji z możliwości promocji gminy Kamieniec, działalności CKiBP i twórczej pracy opiekunów zespołu. Prezentacjom na scenie towarzyszyła dobra zabawa, wspólne rozmowy, tańce i śpiewanie. Już niebawem Zgoda wystąpi w Święciechowie, no i potem będzie działo się pięknie i dużo