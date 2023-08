Zmarła 90-letnia kobieta, potrącona na chodniku pod koniec czerwca Dominika Kapałka Ania Borowiak

Zdjęcia wykonane po wypadku, do którego doszło pod koniec czerwca 2023 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Ania Borowiak

Do poważnego wypadku doszło pod koniec czerwca w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił 90-letnią pieszą. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarła informacja, że kobiet zmarła. Fakt ten potwierdza grodziska policja.