Akcja "Zawieszony paragon". W cukierni państwa Kachlickich można zapłacić za kawę i ciastko dla potrzebujących

"Zawieszony paragon" to akcja, w ramach której każdy może przyjść do punktu, który do inicjatywy dołączył i kupić coś dla potrzebującej osoby. Z kasy zostaje wydrukowany paragon, który wywiesza się w widocznym miejscu. Osoba potrzebująca po wejściu do lokalu widzi, czy są jakieś paragony, które umożliwiają odbiór posiłku. Akcja o zasięgu ogólnopolskim dotarła również do Grodziska Wielkopolskiego.

Kilka dni temu na profilu My, Obywatele Grodziska na Facebooku pojawiła się propozycja, by lokalne cukiernie, restauracje bądź piekarnie dołączyły do akcji, która właścicieli nic nie kosztuje, a zyskują na niej ci, którzy są w potrzebie. Na apel odpowiedzieli państwo Kachliccy. Od poniedziałku, 7 sierpnia, w ich kawiarni zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej można zawiesić paragon. W akcji może wziąć udział każdy. Wystarczy przyjść do kawiarni i kupić osobie potrzebującej kawę, herbatę, deser czy ciastko. Następnie opłacony przez nas paragon pojawi się na tablicy. Skorzystać będą mogli z niego ci, którzy z różnych względów na samodzielny zakup pozwolić sobie nie mogą.