Baśniowy las w powiecie grodziskim. „Uroczysko Wołkołatka” zaprasza na niezwykłą wystawę

Założycielami „Uroczyska Wołkołatka” są Albert Kiszkurno wraz z żoną Karoliną Kuryj- Kiszkurno. Park historyczny znajduje się w Woli Jabłońskiej, w gminie Rakoniewice. Pomysł na stworzenie tego miejsca wziął się z pasji oraz zawodu założyciela skansenu. Albert Kiszkurno postanowił opowiedzieć tę historię po swojemu. Miejsce powstawało od 2008 roku, ale proces jego doprowadzenia do takiego wyglądu był długotrwały, dlatego też oficjalnie działa on od 2019 roku. „Uroczysko Wołkołatka” to opowieść o historii średniowiecza, która nie zna ograniczeń wiekowych.

- Odwiedzają nas różne grupy wiekowe od przedszkolaków, aż po seniorów

- mówi Albert Kiszkurno.

Jest to świetna alternatywa do spędzenia aktywnego popołudnia dla rodzin z dziećmi, ale też dla wycieczek szkolnych i zorganizowanych grup w każdym wieku! Na miejscu czeka na was przewodnik, który z pewnością dopasuje program zwiedzania do kategorii wiekowej. „Uroczysko Wołkołatka” można zwiedzać w weekendy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.