- Co istotne, nowe urządzenia będą uruchamiane automatycznie, bez obsługi dróżnika. Sygnalizację wraz z rogatkami, za pomocą czujników zamontowanych w torze, włączą i wyłączą zbliżające się do przejazdu pociągi. Zapewni to całkowite bezpieczeństwo przy możliwie najkrótszym czasie zamknięcia zapór