Co dalej z Grodziską Koleją Drezynową? Pierwsze spotkanie nie przyniosło przełomu

O sprawie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Linia kolejowa prowadząca z Grodziska do Kościana, z której korzysta Grodziska Kolej Drezynowa, może zostać częściowo rozebrana. To oznacza, że szlak, którym dziś jeżdżą drezyny, będzie krótszy o kilkanaście kilometrów. - Dla nas to gwóźdź do trumny - mówił Mikołaj Rzanny, prezes stowarzyszenia Grodziska Kolej Drezynowa. Wójt gminy Kamieniec, która rozważa rozbiórkę torów, przyznał wówczas, że finalne decyzje jeszcze nie zapadły, a on sam jest gotowy na kolejne rozmowy.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Grodziska Kolej Drezynowa straci kilka kilometrów torów?

Wspominane rozmowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, odbyły się w czwartek, 26 października. Nie zapadły żadne wiążące decyzje, a temat nadal pozostaje otwarty.