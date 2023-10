Grodziska Kolej Drezynowa straci kilka kilometrów torów? "Dla nas to gwóźdź do trumny"

- Dołączyliśmy do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Budujemy miejsce przesiadkowe, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z komunikacji autobusowej. Musimy doprowadzić do niego bezpieczne dojście w postaci ścieżki. Jako samorząd gminy jesteśmy gotowi do współpracy, zaproponowaliśmy pozostawienie odcinka linii kolejowej do kurhanów, które są naszą perełką turystyczną

- mówi wójt gminy Kamieniec, Piotr Halasz.

Dalej podkreśla, że problematyczny jest most na rzece Mogilnicy, który wymaga remontu. Tędy też biegnie linia kolejowa.

- Jako samorząd nie możemy brać odpowiedzialności za to, co się podczas przejazdów drezynami wydarzy, a jesteśmy właścicielem tego mostu. Konieczna jest jego gruntowna i kosztowna przebudowa. Nie mamy też gwarancji, że jeśli zgodzimy się na poprowadzenie ścieżki obok linii kolejowej, co będzie wiązało się z wydaniem dodatkowych dwóch milionów złotych, linia dalej będzie wykorzystywana. Jeśli stowarzyszenie przestanie nagle realizować przejazdy, a my wydamy o dwa miliony więcej, niż powinniśmy, to będzie to bardzo niegospodarne z naszej strony