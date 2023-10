Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To był wieczór pełen wspomnień, gratulacji i najlepszych życzeń. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie świętowały jubileusz 70-lecia w towarzystwie przyjaciół i zaproszonych gości. Okazja była podwójna, bowiem w tym roku przypada również 15-lecie istnienia kabaretu "To my", który działa przy KGW.

Linia kolejowa prowadząca z Grodziska do Kościana, z której korzysta Grodziska Kolej Drezynowa, może zostać częściowo rozebrana. To oznacza, że szlak, którym dziś jeżdżą drezyny, będzie krótszy o kilkanaście kilometrów. - Dla nas to gwóźdź do trumny - mówi Mikołaj Rzanny, prezes stowarzyszenia Grodziska Kolej Drezynowa. Wójt gminy Kamieniec, która rozważa rozbiórkę torów, przyznaje, że finalne decyzje jeszcze nie zapadły, a on sam jest gotowy na kolejne rozmowy.