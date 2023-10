Kabaret Czesuaf wystąpi w Centrum Kultury Rondo

Formacja powstała w 2002 roku i z lekkimi modyfikacjami występuje w tym składzie praktycznie od samego początku. Aktualnie kabaret liczy trzech członków. Tworzą go Olga Łasak, Tomek Nowaczyk i Maciek Morze. Przez dwadzieścia lat estradowej kariery Czesuaf wyrobił sobie ogólnopolską renomę i na stałe zagościł w kanonie najpopularniejszych rodzimych kabaretów.

W niedzielę, 29 października, kabaret wystąpi w Grodzisku Wielkopolskim z programem "Bez przesady!".

"To próba zmierzenia się z tym, co widzimy dookoła siebie. Dlaczego wszystko wyolbrzymiamy? Polscy piłkarze przegrają mecz – „klęska”, „tragedia”. Iga Świątek wygra – „miazga”, „pogrom”. A powiedzmy sobie szczerze, najczęściej w Polsce jest po prostu średnio. Za to na pewno średni nie jest nowy program kabaretu Czesuaf, bowiem Olga, Tomek i Maciek dają z siebie na scenie wszystko, a nawet jeszcze więcej. Recenzje widzów nie kłamią – program kabaretu Czesuaf to dwie godziny zabawy na najwyższym poziomie!"