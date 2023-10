Zabytkowe pojazdy będzie można podziwiać już od soboty. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godzinę 13 przy sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej. Pół godziny później wyruszą do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz do Parku Historycznego Uroczysko Wołkołatka. Powrót do Woli Jabłońskiej powinien nastąpić około godziny 16.

Dla odwiedzających ciekawie zapowiada się niedziela. Tego dnia również będzie można zobaczyć kultowe pojazdy, a w programie jest też wiele innych atrakcji. O godzinie 11 odbędzie się grzybobranie, w ramach którego wybrany zostanie największy grzyb. W konkursie udział może wziąć każdy.

O godzinie 13:30 rozpoczną się wyścigi traktorów. Zapisy są prowadzone do soboty 21.10.2023 do godziny 10 pod numerem telefonu 731 160 379. Udział w wyścigach jest bezpłatny. Co ważne, rywalizacja ma charakter zabawy i wspólnej integracji.