Łukasz Kuleczka został wyróżniony odznaką "Zasłużony dla rolnictwa"

Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” nadawana jest za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez resort rolnictwa od 1996 roku. W niedzielę, 4 czerwca, podczas Krajowych Dni Pola w Sielinku odznaczenia odebrało dziewięcioro doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

- Te nagrody to sposób, by podziękować doradcom i pracownikom. To państwo pracujecie latami na rzecz rolników, pomagacie zdobywać środki europejskie, pokazujecie nowe ścieżki rozwoju. Mówiąc wprost, ciężko pracujecie dla rozwoju polskiego rolnictwa i za to państwu serdecznie dziękuję