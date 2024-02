Protest rolników. "Brak rolników, brak żywności, brak przyszłości"

Około godziny 12 z rolnikami spotkała się wojewoda Agata Sobczyk.

– mówiła.

Protestujący rolnicy podkreślają, że chcą uświadomić wszystkim, w jak trudnej sytuacji się znajdują i że jej skutki ekonomiczne dotykają także mieszkańców miast.

- Nasza cierpliwość się wyczerpała, dlatego postanowiliśmy działać. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Rolnicy są przypierani do muru coraz to nowymi obostrzeniami i zakazami. Nasze główne postulaty to przede wszystkim zakończenie importu do Unii Europejskiej produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Nam, rolnikom, nie są potrzebne ustanawiane przez UE zasady Zielonego Ładu. Obawiamy się tego, że Polska przestanie być miejscem produkowania żywności i staniemy się jedynie rynkiem zbytu. Walcząc o siebie, walczymy również o zdrowie i przyszłość całego kraju