Kiermasz jesienny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bielawach

W sobotę, 21 października, przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach odbyła się kolejna już edycja kiermaszu jesiennego. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły, Natalia Mateja.

- Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów, nauczycieli i rodziców, mamy tutaj wiele stoisk z pięknym rękodziełem, smacznym jedzeniem i rozmaitymi atrakcjami. Kiermasz to nie tylko okazja do zrobienia zakupów i spróbowania przysmaków, ale także sposobność do wsparcia naszej szkoły. Kiermasz jesienny to świetna okazja, żeby nasza społeczność pokazała swoje talenty i kreatywność. Prace plastyczne, kulinarne i ozdoby to dowód na to, że w naszej szkole kryje się wiele talentów. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w to wydarzenie