3000 zł mandatu i 18 punktów karnych dla kierowcy, który uszkodził barierki

Policjanci z Rakoniewic otrzymali informację o uszkodzeniu barierek przy ulicy Krystyny.

- Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce, potwierdzili zgłoszenie, lecz nie zastali już żadnego pojazdu, który mógł brać udział w zdarzeniu

- relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

W ustaleniu sprawcy pomógł monitoring. To na podstawie przeanalizowanych nagrań policjanci dotarli do 18-latka, który dokonał uszkodzeń barierek. Jak się okazało, do zdarzenia doszło w sobotę, 7 października, około godziny 23.

- Podczas dalszych czynności okazało się, że samochodem marki seat, kierował 18-letni mieszkaniec gminy Rakoniewice. Ponadto na terenie posesji policjanci ujawnili uszkodzony pojazd. Za popełnione wykroczenia mężczyzna otrzymał 3000 złotych kary oraz 18 punktów karnych

- dodaje st. sierż. Aleksandra Hoffmann.