Bieg charytatywny oraz festyn dla Idy coraz bliżej!

Mała Ida ma dwa lata i jest mieszkanką Narożnik w gminie Rakoniewice. W grudniu postawiono jej diagnozę, która zaskoczyła wszystkich. U dziewczynki stwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną. Normalne i beztroskie życie tej małej istoty to dziś szpitalne łóżko i chemioterapia. Dziecięcy uśmiech i charyzmę zastąpił ból, płacz i strach. Nie brakuje na szczęście osób, które chcą wspomóc rodzinę w tym trudnym czasie.

Godziny funkcjonowania biura:

Sobota: 11:00-16:00

Niedziela: 11:00-14:00

Opłata startowa wynosi minimum 45 zł za osobę dorosłą oraz 25 zł za dziecko.

Nie chcesz brać udziału w sportowych rywalizacjach? Tego dnia w Głodnie nie zbraknie innych atrakcji! Będą między innymi: dmuchańce, malowanie twarzy, słodkie i słone przekąski, grill, przejazdy bryczką, animacje z Ciocią Kajką, strzelnica ASG, fotolustro 360, pokazy ratownictwa medycznego, występ mażoretek „Aura” Wolsztyn, zabawy eksperymentalne KREOLAB. Do zabawy porwie was DJ, a o przekąski zadbają m. in. KGW Błońsko, OSP Grąblewo, KGW Gola, KGW Jabłonna oraz mieszkańcy Narożnik. Tradycyjnie odbędą się również licytacje, z których pozyskane środki zostaną przekazane na leczenie małej Idy.