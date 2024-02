W Grodzisku prowadzona będzie zbiórka dla ubogich i bezdomnych. Pomoc trafi do podopiecznych Jadłodajni im. św. Elżbiety w Poznaniu

Fundacja „Rozpal Nadzieję” już po raz 4. organizuje w Grodzisku zbiórkę dla osób bezdomnych. Wcześniej, jak mówi nam wolontariuszka Patrycja Kałek, zajmowały się tym osoby prywatne. Zbiórki takie mają kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwiają dostarczenie niezbędnych artykułów do codziennego użytku dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania. Podstawowe artykuły higieniczne, takie jak mydła, szampony, szczoteczki do zębów, pasta do zębów czy chusteczki, są nie tylko elementem utrzymania czystości, ale także mają znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego osób bezdomnych.

Zbiórka będzie trwać od 1.03 do 18.03. Artykuły higieniczne można zanosić do 3 punktów w naszym mieście.