Dołącz do biegu charytatywnego w ramach pomocy dla Idy!

Nie chcesz angażować się w sportową rywalizację? Tego dnia w Głodnie nie zabraknie też innych atrakcji! Będą m.in dmuchańce, malowanie twarzy, foto lustro 360, warsztaty kreatywne dla dzieci, gabinet masażu, animator, bezpłatne doradztwo w kwestii ubezpieczeń życiowych, programów zapewniających leczenie za granicą w razie poważnych zachorowań i wiele innych propozycji, jak np. okazja do przejazdu bryczką. Do zabawy porwie was DJ, a o przekąski zadbają m. in. KGW Błońsko, OSP Grąblewo, KGW Gola, KGW Jabłonna oraz mieszkańcy Narożnik. Tradycyjnie odbędą się również licytacje, z których pozyskane środki zostaną przekazane na leczenie małej Idy.

Bieg charytatywny i festyn dla Idy to nie tylko okazja do pomocy finansowej, ale również gest solidarności, który może znacząco wpłynąć na motywację i siłę walki osoby dotkniętej chorobą. Każdy krok uczestników biegu będzie symbolem wsparcia, a każdy uśmiech na festynie - dowodem na to, że razem możemy zdziałać wielkie rzeczy.

- Każda nasza akcja cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy. Wierzymy, że będzie tak i tym razem - zachęca D. Józefowska.