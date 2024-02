Co dalej z kinem w Grodzisku? "Nadal podtrzymuję, że nie rezygnujemy z tego pomysłu"

Do tej pory było aż pięć prób wyłonienia wykonawcy i każda z nich zakończyła się niepowodzeniem. Złożone oferty zawsze przekraczały zaplanowany na ten cel budżet. Od samego początku burmistrz podkreślał, że jest określona kwota, której przekroczenia po prostu sobie nie wyobraża.

Kino w pierwszej wersji miało powstać w kamienicy przy ulicy Szerokiej. Z tego planu zrezygnowano i pojawił się pomysł, by na ten cel zaadaptować jedną z sal w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym Masarnia. Finalnie to również nie doszło do skutku. Co dalej?