Co słychać w sprawie planowanej budowy ścieżki rowerowej do Lasówek?

Chociaż ścieżek rowerowych w naszej gminie nie brakuje, wciąż są takie szlaki, gdzie rowerzyści nie mogą czuć się bezpiecznie. Jednym z takich miejsc jest droga z Grodziska w kierunku Białej Wsi. Za ewentualną budowę ścieżki rowerowej odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tej drogi. I to do tej instytucji skierowaliśmy pytania z prośbą o informację, na jakim etapie jest planowana inwestycja. We wrześniu 2020 roku dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński zapewniał, że po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, WZDW chce przystąpić do realizacji zadania.

Od tego czasu minął ponad rok. Co w sprawie słychać?