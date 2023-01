Część hotelowa grodziskiego stadionu ma nowego właściciela. Ma powstać bursa dla akademii piłkarskiej

Część hotelowa stadionu ma nowego właściciela. Ma powstać bursa dla akademii piłkarskiej

Co zmienia kwestia nabycia przez Bartłomieja Farjaszewskiego części hotelowej grodziskiego stadionu? Jak podaje weszlo.com, klub ma plany, by w Grodzisku powstała w przyszłości bursa dla akademii piłkarskiej. Jak udało nam się dowiedzieć, pomysł zakłada utworzenie klas o profilu sportowym. Te informacje potwierdza dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Polskich Olimpijczyków, bo to właśnie we współpracy z tą placówką pomysł ma być realizowany.