Decyzja o podwyżkach w powiecie grodziskim zapadła. Są wyższe niż planowano

O podwyżkach w poszczególnych samorządach informujemy od kilku tygodni. We wszystkich gminach powiatu grodziskiego decyzje już zapadły. Stosowną uchwałę podjęła również Rada Powiatu Grodziskiego podczas sesji, która odbyła się we wtorek, 28 grudnia.

O ile wzrosną diety? Kwoty porównujemy do tych, które radni otrzymywali przed podwyżką. W przypadku przewodniczącego Rady Powiatu to kwota 2 576,76 zł zamiast wcześniejszego 1843,10 zł. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu będzie otrzymywał teraz 1431,54 zł. Wcześniej było to 1019,97 zł.

Dieta dla przewodniczących stałych Komisji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji to 1 181,02 zł (dla porównania było to 841,03 zł). Z kolei wiceprzewodniczący tych komisji mogą liczyć na podwyżkę z 751,56 zł do 1 055,76. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie otrzymywać dietę w wysokości 1 431,54 zł zamiast 1 019,97 zł. Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego wzrośnie z 841,03 zł do 1 181,02 zł. W przypadku członka Komisji Rewizyjnej kwota wzrośnie z 751,56 zł do 1 055,76 zł.