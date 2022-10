Delegacja grodziskiego “Słowaka” na XXXV Zlocie Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

W trakcie czterodniowego zlotu delegacja reprezentowała grodziskiego “Słowaka” w konkursie wiedzy o patronie oraz w konkursie artystycznym, w którym przedstawiciele naszego liceum zaprezentowali scenkę - fragment dramatu “Kordian” Juliusza Słowackiego. Wcielenie się w tytułowego Kordiana i Laurę przyniosło im zwycięstwo w kategorii małej formy teatralnej.

- Udział w Zlocie to także możliwość poznania ciekawych miejsc w regionie i ludzi z całej Polski oraz z Czech. I tak w piątek przeżyliśmy niezwykłą lekcję historii w muzeum Kopalni Wujek w Katowicach, a w sobotę braliśmy udział w 43 Rajdzie Słowaka, podczas którego wędrowaliśmy po górach w Beskidzie Małym. Na mecie rajdu w Rzykach mogliśmy zobaczyć, jak niezwykle zżytą społecznością są uczniowie, nauczyciele i absolwenci chorzowskiego “Słowaka”. I my - zlotowicze - mogliśmy włączyć się do wspólnej zabawy - poinformowało grodziskie LO.