Druhowie z Grąblewa zapraszają na oficjalne otwarcie boiska Ania Borowiak

Boisko to kolejne spełnione marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. Już w najbliższy weekend obiekt zostanie oficjalnie oddany do użytku. Cieszą się strażacy, ale powody do radości mają przede wszystkim dzieci, bo to z myślą o nich strażacy podjęli się tej inicjatywy. Druhowie zapraszają na oficjalne otwarcie boiska.