Druhowie z Rostarzewa będą mieć nowy wóz strażacki

- Chcemy, żeby nasi strażacy dysponowali sprzętem nowym i sprawnym. W ostatnim czasie nowe auto trafiło do Jabłonny, później do Rakoniewic i teraz trafi do Rostarzewa. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu wszystkie nasze jednostki funkcjonujące w KSRG będą dysponować pojazdami na miarę XXI wieku. Z racji specyfiki służby te samochody mają niewielkie przebiegi, ale im nowsze auta, tym bezpieczniej - mówi burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak.