Dwa potrącenia w powiecie grodziskim. Poszkodowane kobiety trafiły do szpitala

Do pierwszego zdarzenia doszło w czwartek, 6 kwietnia, w miejscowości Rostarzewo. Około godziny 18 idącą chodnikiem kobietę potrącił samochód osobowy. Jak relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, 44-letni kierowca pojazdu marki volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu. W wyniku zdarzenia 75-latka została przetransportowana do szpitala.

- Kobieta doznała złamania w lewej nodze. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Uczestnicy byli trzeźwi - wyjaśnia st. sierż. Aleksandra Hoffmann.

W poniedziałek, 10 kwietnia, na Osiedlu Wojska Polskiego 18-letni kierowca pojazdu marki volkswagen podczas cofania potrącił 49-letnią kobietę.