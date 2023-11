Dyrektor podstawówki siądzie za kasą w drogerii. Chce zebrać środki na szkolny radiowęzeł

W ramach akcji, która będzie trwać od 11 do 12, w sklepie będą obecni nauczyciele Szkoły Podstawowej numer 2 oraz uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

- Idea tych akcji polega na budowaniu poczucia wspólnoty i zaangażowania pomiędzy wszystkimi stronami - kupującymi, darczyńcą i beneficjentem. Zależy nam na tym, by budować poczucie jedności i odpowiedzialności zwłaszcza z najbliższym otoczeniem wokół naszych sklepów. Wszyscy jesteśmy częścią społeczności sąsiedzkiej i to właśnie od naszych codziennych działań i gestów zależy jakość wspólnego życia. Dlatego chcemy w ten sposób zbudować trwałe relacje z klientami także poza samymi doświadczeniami zakupowymi

W najbliższą sobotę, 18 listopada, w drogerii dm zaplanowana została akcja kasjerska. To jedna z form zaangażowania się przedsiębiorstwa w życie lokalnej społeczności.

Za kasą siądzie dyrektor szkoły, Beata Kalinowska. Cały dochód ze sprzedaży prowadzonej w tym czasie zostanie przeznaczony na zakup zestawu nagłośnienia naściennego - radiowęzła dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak zapewniają organizatorzy to doskonała okazja, by spotkać się poza murami szkolnymi i przy okazji codziennych zakupów, które i tak wszyscy robimy, dołożyć przysłowiową cegiełkę do rozwoju inicjatyw uczniowskich.