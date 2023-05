Dzień Strażaka w Rakoniewicach oraz ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

- Drużyna MDP spotyka się cyklicznie, by ćwiczyć, integrować się oraz bawić. Jestem pełen podziwu, jaki zapał mają młodzi druhowie. Przypominam sobie, jak kiedyś to ja byłem właśnie jednym z nich. Z dnia na dzień pokazują, że to co robią, jest właśnie tym, co chcieliby robić za kilka, kilkanaście lat, czego im jak najbardziej życzę